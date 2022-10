Bij het opblazen van een deel van de Middensluis in Terneuzen is mogelijk te veel springstof gebruikt door rekenfouten. Dat schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Frank Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. De explosie van 23 maart was zo heftig dat er zo'n tweehonderd mensen melding hebben gemaakt van schade.

De sloop van de Middensluis had ongemerkt moeten gaan, maar was zodanig hevig dat de schok tot in de Ardennen werd geregistreerd. De opdrachtgever van de bouw van de Nieuwe Sluis heeft onderzoek laten doen naar deze "onderschatte plof".

Uit de evaluatie blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de voorbereidende berekeningen. Vanwege die rekenfouten is er mogelijk te veel springstof gebruikt. Ook is het explosieve materiaal in te korte tijd tot ontploffing gebracht, schrijft Harbers.

De onverwacht heftige explosie veroorzaakte meer trillingen dan de bedoeling was. Dat veroorzaakte vooral schade in de binnenstad van Terneuzen. Volgens Harbers gaat het voornamelijk om bijvoorbeeld scheuren of gebroken ramen.

Het grootste deel van de ongeveer tweehonderd melders heeft inmiddels gehoord of ze recht hebben op schadevergoeding. Volgens Harbers heeft meer dan de helft van die mensen te horen gekregen dat hun schade wordt gerepareerd of dat ze een financiële vergoeding krijgen.

Het overgebleven deel van de sluis wordt pas gesloopt als er een nieuw plan is opgesteld. Harbers verwacht dat die ontploffing aan het einde van dit jaar gepland wordt.