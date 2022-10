De politie en handhavers hebben in de nacht van zondag op maandag in het Brabantse Mill vier mannen aangehouden voor stroperij. De stropers probeerden te vluchten, waarbij een van hun auto's frontaal op het voertuig van de aanwezige handhavers botste. In de auto van de mannen lag een zak met vijftien gedode hazen.

Het gaat om twee mannen uit Eindhoven van 23 en 33 jaar, een 62-jarige man uit Helmond en een 34-jarige man uit Nistelrode. Eén verdachte sloeg op de vlucht bij de aanhouding en is nog spoorloos.

De politie kreeg al langer signalen dat er in de omgeving van Mill stropers actief waren. Rond 2.00 uur zagen boa's twee auto's rijden tussen de weilanden in de buurt van Mill. Een van de auto's scheen met een felle lamp over het weiland om wild te spotten.

Bij een controle van de twee voertuigen ging één auto er snel vandoor. De andere auto, met drie inzittenden, reed met hoge snelheid op het voertuig van de boa's af, dat frontaal werd geraakt. Na een korte worsteling werden twee mannen uit Eindhoven aangehouden. De derde persoon rende de duisternis in en wist te ontkomen, meldt de politie.

Even later zagen politieagenten in de omgeving de tweede auto rijden. Na een korte achtervolging belandde deze auto in een droge sloot. De twee mannen uit Helmond en Nistelrode werden daarna aangehouden. In de twee auto's zaten in totaal ook zes hazenwindhonden, die vaak worden gebruikt bij de jacht. De politie heeft de honden in beslag genomen.

De politie noemt stroperij een ernstig milieudelict, waarbij "niet toegestane middelen worden gebruikt om de dieren op een gruwelijke wijze te doden en deze vervolgens te verkopen". De vier mannen worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, dierenmishandeling en het overtreden van de Wet natuurbescherming.