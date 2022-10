De rechtbank in Dordrecht heeft maandag tien jaar celstraf en een rijontzegging van tien jaar geëist tegen een 25-jarige man. De man, Abdelghafour El B., zou op 6 mei dit jaar twee jonge vrouwen hebben doodgereden in Alblasserdam.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed El B. rond 1.26 uur met een veel te hoge snelheid door een verkeerslicht dat al 174 seconden op rood stond. Op de kruising van de Edisonweg met het Molenpad schepte hij een scooter. Daarop zaten de achttienjarige Ilse en de negentienjarige Esmée, die na een filmavondje naar huis reden.

De twee tieners hadden 2,1 seconden groen licht en werden door de auto tientallen meters gelanceerd. Esmée overleed ter plekke en Ilse bezweek korte tijd later in het ziekenhuis. Hun ouders kregen het nieuws op vakantie in het buitenland te horen.

De officier van justitie acht El B. schuldig aan doodslag, omdat hij met 81 tot 97 kilometer per uur drie keer harder reed dan de maximumsnelheid en een rood verkeerslicht negeerde. "Ook bij andere kruisingen op de weg heeft hij zo hard gereden en zijn auto gebruikt als wapen in het verkeer. Hij heeft de voorwaardelijke opzet gehad om Ilse en Esmée te doden", zei ze.