De bus die maandagochtend is aangereden op een spoorwegovergang bij Bergen op Zoom, stond daar stil met technische problemen. Dat laat de politie weten na een eerste gesprek met de 67-jarige buschauffeur. Door het incident rijden op het enige traject naar Zeeland zeker de komende drie dagen geen treinen.

Bij het incident raakte niemand gewond. De bus was op het moment van de botsing leeg. De chauffeur was al uit de bus gesprongen en is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Ook in de trein raakte niemand gewond.

De chauffeur is als onderdeel van het proces aangemerkt als verdachte. "In zijn eerste reactie verklaarde hij dat hij met groen licht de spoorwegovergang is opgereden. Daarna viel de bus op de overgang stil, kwamen de spoorbomen naar beneden en sprong hij uit de bus", zegt een politiewoordvoerder.

De chauffeur moet nog officieel worden verhoord. Dat gebeurt pas als de resultaten van het onderzoek naar de aanrijding bekend zijn. Ter plaatse moet sporenonderzoek worden gedaan. Ook loopt er een technisch onderzoek naar de bus. Het aanmerken als verdachte is een formaliteit in het proces

39 Trein rijdt bus doormidden in Bergen op Zoom

Snelbussen in plaats van treinen naar Zeeland

Door het incident rijden zeker de komende drie dagen geen treinen naar Zeeland. Het spoor in Bergen op Zoom moet gerepareerd worden en volgens ProRail is de ravage enorm.

"De overweginstallatie is kapot. Dat zijn de slagbomen en de bellen die ervoor zorgen dat mensen het spoor niet oversteken als er een trein aan komt. Ook is er schade aan de spoorbaan zelf", vertelt de ProRail-woordvoerder. De schade is nog niet helemaal opgemaakt.

Tussen het Noord-Brabantse Roosendaal en het Zeeuwse Kruiningen-Yerseke rijden dus voorlopig geen treinen. NS zet in plaats daarvan snelbussen in tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. Ook rijden er stopbussen tussen Roosendaal, Bergen op Zoom, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke

ProRail vindt het vervelend dat mensen die naar Zeeland reizen er hinder van ondervinden. "Dit zal veel vertraging opleveren. We doen er alles aan om de schade te herstellen, maar we moeten ook de onderzoeksinstanties de tijd geven en het herstel moet ook gecontroleerd worden. Dat heeft tijd nodig."

'Mensen hebben engeltje op hun schouder gehad'

ProRail-directeur John Voppen zegt in een reactie dat "meerdere mensen een engeltje op hun schouder gehad hebben". De spoorbeheerder wil ook "tot op de bodem uitgezocht" hebben "hoe dit heeft kunnen gebeuren".

Voppen zegt dat ProRail volledig meewerkt aan het onderzoek naar het ongeval.