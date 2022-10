Het Openbaar Ministerie (OM) zegt over voldoende bewijs te beschikken dat Sanil B., Mees T. en Hein B. schuldig zijn aan de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Justitie eiste maandag tot tien jaar cel tegen de drie hoofdverdachten. De hoogste strafeis is die tegen Sanil B. Tegen Hein B. en T. is acht jaar geëist.

De drie hoofdverdachten hebben het destijds 27-jarige slachtoffer geslagen en geschopt toen hij op de grond lag, zei de officier van justitie in de rechtbank van Lelystad. "In luttele seconden is het leven uit Carlo getrapt", zei de officier over het geweld in de nacht van 13 op 14 juli 2021.

Het OM baseert de rol van de drie hoofdverdachten in deze zaak op onder meer getuigenverklaringen. Zo gaf een getuige een omschrijving van de jongens die Carlo hebben geslagen en geschopt. "De grootste agressor is een jongen wiens omschrijving naadloos past bij Sanil", aldus het OM.

Ook wees de getuige Sanil B. en Hein B. op een foto aan als degenen die Carlo hebben geschopt. Op een schoen die Sanil B. op Mallorca droeg, is DNA van Carlo gevonden. Het OM concludeert dat het DNA daar is terechtgekomen doordat hij het slachtoffer heeft geschopt.

Het geweld tegen Carlo was niet het enige geweld die nacht. Ook Heuvelmans vrienden werden geslagen en geschopt. Een van hen belandde op de grond en ook hij werd volgens justitie tegen zijn hoofd getrapt. Mees T. zou hem naar de grond hebben geslagen. Hein B. en Sanil B. schopten de man vervolgens tegen het hoofd. Daarom zijn ze volgens justitie schuldig aan poging tot doodslag.

Eerder die nacht vond er ook een gevecht met dezelfde verdachtengroep plaats en ook hier werd een slachtoffer tegen zijn hoofd geschopt. Ook dit wordt Sanil B. aangerekend. Daan van S. zou dit slachtoffer hebben nagetrapt en wordt daarom als medepleger van de poging tot doodslag beschouwd. Tegen hem is achttien maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Sanil reageert aangeslagen op strafeis

Sanil was duidelijk aangeslagen na het horen van zijn strafeis. Hij zei in een eerste reactie geschrokken te zijn en blijft erbij onschuldig te zijn.

Zijn advocaat Peter Plasman noemde de eis "buitenproportioneel". Plasman zal woensdag zijn pleidooi houden. Dinsdag is het de beurt aan de advocaat van T.

