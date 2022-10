Een bus zonder passagiers is maandagochtend op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom geraakt door een trein. De bus is door de aanrijding doormidden gebroken. De ravage is volgens de veiligheidsregio enorm. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.

De buschauffeur is door ambulancepersoneel nagekeken, maar bleek niet gewond. In de trein raakte ook niemand gewond, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In de trein zaten 85 passagiers die zijn onderzocht door de hulpdiensten, meldt de NS. Ze zijn uit de trein gehaald en in een bus verder vervoerd. Eelco van Asch (Nederlandse Spoorwegen) spreekt van "een vreselijk ongeval waar gelukkig geen slachtoffers bij gevallen zijn".

Hij geeft aan dat de machinist en conducteur ongedeerd zijn, maar erg geschrokken. "Collega's hebben hen opgevangen om te praten over hun ervaringen."

Tussen Roosendaal en Kruiningen-Yereseke rijden vanwege de aanrijding geen treinen, maar bussen. ProRail meldt dat het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal is gestremd. Het is niet bekend hoelang dat gaat duren. De trein is door de botsing ontspoord en ook moet bijvoorbeeld onderzocht worden of het spoor beschadigd is.