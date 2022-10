Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat zich via een speciale chatlijn meldt is het afgelopen jaar met 14 procent gestegen. Dat komt naar voren uit het rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). In bijna een vijfde van de gevallen zijn de ouders van het slachtoffer daar verantwoordelijk voor.

In 2021 namen 285 slachtoffers contact op met de anonieme chatlijn van behandel- en expertisecentrum Fier. Volgens het CKM zat drie kwart van hen op het moment van chatten in een uitbuitingssituatie.

"Veel slachtoffers worden op het moment dat ze hulp zoeken al een jaar of langer seksueel uitgebuit. Een kwart zelfs al vijf jaar of meer. Dit is het gevolg van het feit dat deze groep vrijwel geheel buiten beeld is geraakt."

Vaak gaat het volgens CKM om kinderen die nog niet bekend zijn bij hulpverleners of politie. Een op de vijf is jonger van vijftien jaar. "Het gaat voornamelijk om meisjes, al neemt het aantal jongens dat zich meldt opnieuw toe. De hulpverleners zien daarnaast steeds vaker slachtoffers die worden gedwongen om criminele feiten te plegen. In 2021 waren dat voornamelijk meisjes. Een deel van hen werd zowel seksueel als crimineel uitgebuit."

Slachtoffers moeilijker te vinden wanneer ouders de dader zijn

In 16 procent van de gevallen worden de slachtoffers uitgebuit door één of beide ouders. Volgens het CKM zijn deze kinderen vaak moeilijk te ontdekken, waardoor de situatie jarenlang kan voortduren.

"Hierbij fungeert een vader, moeder of allebei als pooier van hun eigen kind", zegt de organisatie. "Drie jaar geleden, toen de chatlijn begon, zagen we de eerste gevallen. Vorig jaar zagen we een stijging, die nu doorzet. Het gaat om een extra kwetsbare groep, die in een uiterst onveilige situatie verkeert. Als een ouder betrokken is, is het slachtoffer extra lastig te bereiken."

Het CKM vraagt het kabinet nadrukkelijk zich in te spannen om deze kwetsbare kinderen op te sporen. "De uiterst onveilige situatie waarin deze kinderen zich bevinden, vraagt om concrete acties. We dringen er daarom op aan dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onderzoek laat doen naar hoe deze kinderen beter kunnen worden gesignaleerd en beschermd. En hoe hun ouders kunnen worden gestopt."