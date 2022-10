De maandagochtend begint met een mix van wolken en zon. Vanuit het zuiden neemt al snel de regen toe. In het zuidoosten kan het af en toe ook onweren.

In de namiddag en avond wordt het op de meeste plekken droog. Alleen in het zuidoosten blijft het nog wisselvallig.

De zuidelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden.

Dinsdagochtend blijft het ook in Limburg droog. Verder blijft het 's ochtends grijs en mistig in een groot deel van het land. In de loop van de dag gaat overal de zon schijnen. Het wordt 17 graden.

