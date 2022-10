Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar corruptie in het Zwolse ziekenhuis Isala richt zich op implanteerbare elektronische hartapparaten (ICD's) van het Duitse bedrijf Biotronik. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel.

Biotronik heeft een dochteronderneming in Nijmegen en verkoopt harttechnologie, zoals ICD's, pacemakers en thuismonitorsystemen. Justitie vermoedt dat Biotronik voor miljoenen aan smeergeld heeft betaald aan medisch specialisten in ruil voor een voorkeursbehandeling. In het jaarverslag schrijft de dochteronderneming in Nijmegen dat het OM sinds 2020 onderzoek doet naar "enkele betalingen" in het verleden, aldus NRC.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer zesduizend ICD's geplaatst. De apparatuur daarvoor kost 130 miljoen euro. Daar komen ook nog de kosten voor de ingreep en nazorg bij. Van de 28 hartcentra in Nederland, worden de meeste ICD's gezet in het Isala-ziekehuis in Zwolle. De vraag is alleen of de artsen in het Isala ICD's hebben geplaatst in ruil voor persoonlijk gewin, schrijft NRC.

Het OM heeft in het kader van het onderzoek beslag gelegd op huizen van zeker vijf medisch specialisten verbonden aan het Isala-ziekenhuis. Samen zouden zij 3,2 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen.

Biotronik heeft eerder miljoenenschikkingen moeten treffen vanwege het betalen van smeergeld aan cardiologen. In de VS kocht het bedrijf medisch specialisten om met onder meer luxe reisjes, grote geldbedragen voor neptrainingen en lezingen op congressen.