In de Westwagenstraat in het historische centrum van Gorinchem woedt een zeer grote brand. Volgens de brandweer Zuid-Holland Zuid is de brand ontstaan in een restaurant in de winkelstraat. Alle bezoekers zouden buiten zijn. Twee mensen zijn uit het pand gehaald en worden behandeld omdat ze rook ingeademd hebben. Ook twee honden zijn gered.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te blussen. Er wordt zowel binnen als buiten het pand geblust en er komt veel rook vrij.

Bewoners van omliggende panden zijn geëvacueerd en worden zo nodig opgevangen. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer heeft moeite met het lokaliseren van de brand omdat die zich in de vloeren bevindt. Dat maakt het moeilijk om de brand te bestrijden, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het is onduidelijk hoe de brand is begonnen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.