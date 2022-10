Het is in Nederland steeds populairder om zelf paddenstoelen te plukken, merkt Staatsbosbeheer. Toch is het plukken van paddenstoelen verboden. Officieel mag je namelijk niets meenemen uit het bos. Maar bij kleine hoeveelheden knijpen boswachters een oogje toe.

Het is vanwege het relatief warme en vochtige weer een goed paddenstoelenseizoen dit jaar. De afgelopen tijd betrappen boswachters dan ook regelmatig wildplukkers, zegt een woordvoerder. Maar cijfers hierover houdt Staatsbosbeheer niet bij.

Toch gedogen boswachters het als mensen kleine hoeveelheden paddenstoelen meenemen. Een vol champignonbakje van 250 gram is het uitgangspunt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bramen of andere vruchten uit het bos.

Zolang mensen de paddenstoelen maar niet verkopen. Dat is altijd strafbaar. Zo mogen restaurants geen zelfgeplukte oesterzwammen uit het bos op hun menukaart zetten. Toch gebeurt dit soms wel, weet Staatsbosbeheer.

Hierom is wildplukken eigenlijk verboden Alles wat in het bos ligt, is van Staatsbosbeheer of een andere eigenaar. Bovendien eten dieren van het bos.

Wie betrapt wordt op wildplukken, riskeert een boete. Die kan oplopen tot 4.500 euro. Wildplukken valt volgens de wet onder stroperij.

Een boswachter is ook een boa en mag mensen dus beboeten.

Illegaal hout sprokkelen komt weinig voor

Verder vindt Staatsbosbeheer het prima als kinderen kastanjes rapen en meenemen. "Dat draagt alleen maar bij aan de beleving van de natuur", zegt de woordvoerder. Hetzelfde geldt voor mensen die een stukje hulst meenemen voor een kerststukje.

In de praktijk delen boswachters zelden boetes uit voor wildplukken. "Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal als mensen met hele boodschappentassen vol het bos uitwandelen. Hetzelfde geldt als mensen kastanjes uit bomen slaan."

Soms sprokkelen mensen ook illegaal hout in het bos. Maar ondanks de stijgende energieprijzen krijgt Staatsbosbeheer hier niet meer meldingen van. "Het heeft ook weinig zin, want voordat het hout dan de open haard in kan, moet het eerst één à twee jaar drogen."

De regels van het bos zijn terug te vinden op de website van Staatsbosbeheer. Ook staan ze op bordjes bij de ingangen van bossen. "Daar staat alles op wat wél mag. Wat er niet op staat, mag niet", vat de woordvoerder samen.