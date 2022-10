Na een ongeluk tijdens een duikles in zwembad De Meerkamp in Amstelveen is zondag een duikinstructeur overleden. Het slachtoffer is een Amsterdamse man, meldt de gemeente Amstelveen.

Het incident vond 's ochtends vroeg plaats in een instructiebad. De instructeur van duikvereniging Nemo werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Het is onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden in het zwembad. Volgens NH Nieuws zou er mogelijk een duikfles zijn ontploft. Ook lokale media melden dat.

Bij duikvereniging Nemo is de verslagenheid groot, meldt de gemeente. Burgemeester Tjapko Poppens sprak zondag in het zwembad met aanwezigen. "Dit is een noodlottig ongeval. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer", verklaart hij.

De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van het incident. Slachtofferhulp en de GGD bieden hulp aan voor mensen die daar behoefte aan hebben. Het zwembad blijft na het incident de hele zondag dicht voor bezoekers.