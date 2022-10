Het weer kent de komende week naar verwachting vele gezichten. Het staat wel vast dat de temperaturen zacht blijven en het niet onstuimig wordt, meldt Weerplaza.

Maandag is het wisselend bewolkt. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In het zuidoosten kan het ook gaan onweren. De wind is zwak tot matig. Het wordt 17 tot 21 graden Celsius. Dat is zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het halverwege oktober 14 tot 16 graden.

Dinsdag schijnt vooral in de middag veel zon. In het zuidoosten begint de dag met veel bewolking en regen. Vanuit het westen breekt de zon door. 's Middags is het dan in heel het land droog. Het is met 16 tot 18 graden opnieuw niet koud.

Woensdag is het prima herfstweer. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. Het kwik komt daardoor wat lager uit: 14 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden.

Donderdag gaat het vanuit het zuiden regenen. Ook de temperatuur levert nog wat verder in. Het wordt maximaal 13 tot 15 graden.

Vanaf vrijdag is het wisselvallig. Het kan regenen en er staat ook veel wind. Tussendoor laat ook de zon zich zien. De temperatuur gaat in de richting van het weekend wel weer wat omhoog.