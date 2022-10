Een gloednieuwe regenboogtrap in het Brabantse Cuijk is beklad met homofobe teksten. De trap werd dinsdag in de regenboogkleuren geverfd voor Coming Out Day.

De trap is besmeurd met woorden als 'kankerhomo's'. Ook is er een groot zwart kruis op de trap gespoten.

"Dit toont aan hoe hard het nodig is", zegt mede-initiatiefnemer Robèrt Crooijmans zaterdag tegen Omroep Brabant. Hij vertelt dat de regenboograad, een vrijwilligersorganisatie vanuit de gemeente, de trap gaat schoonmaken en herstellen.

Wethouder Willy Hendriks is geschokt. "Ik vind het verschrikkelijk, ongelooflijk en krijg er kippenvel van. Wie zoiets doet, is echt ziek van geest", zegt ze tegen BN DeStem.

Ze meldt dat woensdag al een klein hakenkruis op de trap was gespoten. "Die hebben we snel overgeschilderd, omdat we er geen aandacht aan wilden geven. Maar deze bekladding, daar kun je niet omheen."