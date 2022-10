De politie heeft zaterdagavond in het Brabantse Best een groep van ongeveer vijftig voetbalsupporters aangehouden. Onder andere knuppels en een mes van de hooligans, die met elkaar wilden gaan vechten, zijn in beslag genomen

De politie voerde controles uit omdat er informatie binnen was gekomen dat groepen supporters met elkaar op de vuist wilden gaan.

Een automobilist probeerde tijdens zo'n controle in te rijden op agenten. Niemand raakte gewond. De bestuurder wist te ontkomen.

Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen welke clubs de aangehouden supporters aanhangen.