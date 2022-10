De politie heeft zaterdagavond in het Brabantse Best een groep van ongeveer vijftig voetbalsupporters van FC Utrecht aangehouden. Onder andere knuppels en een mes van de hooligans zijn in beslag genomen.

De voetbalsupporters maken deel uit van de harde kern van FC Utrecht. Zij waren onderweg naar Eindhoven om de confrontatie aan te gaan met leden van de harde kern van PSV, meldt de politie zondagmiddag. De twee clubs treffen elkaar zondag om 14.30 uur.

De politie voerde controles uit omdat er informatie was binnengekomen dat groepen supporters met elkaar op de vuist wilden gaan.

Een automobilist probeerde tijdens zo'n controle in te rijden op agenten. Niemand raakte daarbij gewond. De bestuurder wist te ontkomen.

De verdachten zijn met een stadsbus naar het politiebureau vervoerd. In de loop van de nacht mochten ze weer gaan. Ze hebben een proces-verbaal gekregen voor zaken als samenscholen en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.