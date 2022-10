In de vroege ochtend valt er plaatselijk nog een bui. Maar de rest van de ochtend en middag blijft het vrijwel overal droog. Wolken en zon wisselen elkaar af.

In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de avond kan er soms motregen of lichte regen vallen. Het wordt 17 graden.

De wind waait aan het begin van de dag uit het zuidwesten. Later draait de wind naar het zuidoosten en neemt ook af.

Morgen is het wisselend bewolkt met vanuit het zuiden kans op regen. Met 17 tot 20 graden is het zacht weer.

