Bij een ernstig auto-ongeluk op de A73 is zaterdag- op zondagnacht een tienjarig Duits meisje omgekomen. Ook vielen er zes gewonden, onder wie drie kinderen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Sint Joost in Limburg, meldt de politie.

Het meisje uit Gelsenkirchen zat met haar 36-jarige vader in een auto, die rond middernacht tegen een andere auto botste. De vader van het overleden meisje, ook afkomstig uit Gelsenkirchen, is naar het ziekenhuis in Venlo gebracht.

In de andere auto zat een gezin met drie kinderen. De inzittenden, een 43-jarige man, 34-jarige vrouw, twee meisjes van 4 en 7 jaar en een jongen van 12 jaar, zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Maastricht. Het is nog niet duidelijk waar dit gezin vandaan komt.

Ook hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.