In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee mensen gewond geraakt door een schietpartij op de De Ruijterkade, vlak bij het Centraal Station in Amsterdam. Een deel van het station werd afgezet.

De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, aldus een politiewoordvoerder. Het incident gebeurde rond 1.00 uur.

Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere schutters gaat. Een deel van de achterkant van het station werd afgezet uit vrees dat de dader(s) richting het station zouden zijn gevlucht.

Volgens de NOS was het op het moment van de schietpartij druk op het station. Er zouden meerdere ooggetuigen zijn. Een aantal van hen werd verhoord.