De verdachte situatie in de omgeving van het Catshuis in Den Haag is loos alarm, meldt de politie zaterdagmiddag. Het ambtshuis van premier Mark Rutte was enkele uren afgezet.

De dreiging had volgens de politie niets met het Catshuis zelf van doen.

De wijde omgeving was afgesloten en verkeer moest omrijden. De marechaussee was ook aanwezig.

De ambtswoning van Rutte wordt gebruikt als officiële ontvangstruimte van het kabinet. Ook bij speciale gelegenheden wordt het Catshuis gebruikt. De premier woont er zelf niet.

In de buurt van het Catshuis staan verschillende kantoren van onder meer ambassades. Ook de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het Internationaal Strafhof zijn gevestigd in het afgezette gebied.

De afzetting betrof het stuk tussen de Adriaan Goekooplaan en de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan. In dat gebied zijn onder meer de ambassades van China en Israël gevestigd, net als het Europese Agentschap voor Justitiële Samenwerking (Eurojust).