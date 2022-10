Wegens een verdachte situatie bij het Catshuis in Den Haag is veel politie op de been, bevestigt de dienst zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf. Ook de marechaussee is opgeroepen.

De politie kan niet vertellen wat de aard van de dreiging is rond de ambtswoning van premier Mark Rutte, die daar overigens niet woont.

De omgeving is afgesloten en verkeer moet omrijden. Ook bus 28 rijdt om, meldt vervoerder HTM.