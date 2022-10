Bij een klimaatdemonstratie in Den Haag zijn zaterdag zeker zestig demonstranten aangehouden, meldt de politie. De actievoerders blokkeerden de Utrechtsebaan in de hofstad.

De actievoerders zijn aangehouden op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom), meldt de politie op Twitter. "De demonstranten weigerden naar de aangewezen demonstratielocatie Malieveld te gaan."

Eerder op zaterdag noemde de gemeente Den Haag het protest op de snelweg "levensgevaarlijk" voor demonstranten en andere weggebruikers.

Als gevolg van het protest kon verkeer vanuit Den Haag niet de A12 richting Utrecht op. Er moest worden omgereden via de N14, zegt de ANWB.

Derde blokkade van A12 in vier maanden tijd

Het was bekend dat Extinction Rebellion van plan was zaterdag de Utrechtsebaan te blokkeren. Dat gebeurde tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Het protest is gericht tegen het verstrekken van subsidies aan de fossiele industrie.

Het was volgens de organisatie de derde keer in vier maanden tijd dat de klimaatactivisten de A12 blokkeerden.

Volgens Extinction Rebellion krijgt de fossiele industrie miljarden aan subsidies van de Nederlandse overheid. "Blijkbaar is het verdienmodel van grootvervuilers belangrijker dan de levens van gewone mensen", stelt de organisatie vast.