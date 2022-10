Er is zaterdag veel bewolking. Zo nu en dan valt wat regen. In de loop van de middag blijft het langer droog en laat de zon zich vaker zien.

De zuidwestenwind is matig van kracht. Het wordt 15 tot 18 graden.

In de avond en in de nacht naar zondag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Vooral de kustprovincies maken kans op een bui. In het binnenland is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.