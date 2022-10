Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Het kabinet gaat mkb'ers helpen met de hoge energierekening en opleidingen tot docent zijn weer populairder.

Ruim 3 miljard euro steun voor mkb'ers met een hoge energierekening

Het kabinet zet maximaal 3,1 miljard euro opzij voor steun aan middelgrote en kleine bedrijven (mkb's) die veel energie verbruiken. Dat is goed nieuws, want voor steeds meer ondernemingen zijn de torenhoge energierekeningen niet meer te betalen.

Docentenopleidingen stuk populairder, vooral maatschappelijke vakken in trek

Er is een groot tekort aan docenten in Nederland. Maar er is goed nieuws. Docentenopleidingen zijn in het afgelopen jaar een stuk populairder geworden. De overheid heeft maatregelen genomen om het lerarentekort tegen te gaan, en die lijken te werken. Zo mogen studenten van deze opleidingen in zowel het eerste als het tweede jaar voor de helft van het collegegeld studeren.

Gasprijs door zacht weer naar laagste niveau in drie maanden

De Europese gasprijs staat op het laagste niveau in ruim drie maanden. De prijs gaat onder meer omlaag doordat momenteel grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt aardgas (lng) Europa bereiken. Het zachte herfstweer is goed nieuws voor ons energieverbruik. Het zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om woningen te verwarmen.

Nog meer nieuws om ook blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De 23-jarige Chris Nikic heeft donderdag laten zien dat alles in het leven mogelijk is. Nikic is de eerste atleet met het syndroom van Down die het WK Ironman heeft voltooid.





Nikic is de eerste atleet met het syndroom van Down die het WK Ironman heeft voltooid. Na orkaan Ian vond Ashley Garner haar verloren trouwring terug. De Amerikaanse had niet veel hoop meer om haar verloren trouwring ooit nog te zien. Ze verloor de ring enkele dagen voordat orkaan Ian voorbijkwam. Toen de familie na de orkaan rondom het huis ging opruimen, bleek geluk in een klein hoekje te zitten. De ring werd, ondanks de ravage, binnen tien minuten gevonden in de struiken.

In de strijd tegen de afvalberg zit de dop voortaan vast aan de flessen van Coca-Cola. Het zal even wennen zijn, maar vanaf deze week hebben de kleine frisdrankflesjes uit de stal van Coca-Cola een dop die vast blijft zitten aan het flesje. Goed nieuws voor het milieu, want veel dopjes verdwijnen nu nog als zwerfafval op straat.

