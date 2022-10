Amsterdam en Utrecht roepen het kabinet op stevig in te grijpen na een "zorgelijke toename van het aantal daklozen". Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, die NU.nl in handen heeft. Op straat zijn steeds meer dakloze mensen te zien, en ook zorgaanbieders zien soortgelijke signalen.

Het aantal dakloze mensen is de laatste tien jaar sterk gestegen, schrijven de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) en de Utrechtse wethouder Rachel Streefland (Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) in de brief. Dat gaat nu nog verder toenemen, denken de wethouders. "Alle seinen staan opnieuw op rood."

De verwachte toename in het aantal daklozen heeft te maken met de kostencrisis. Tegelijkertijd zorgt de wooncrisis ervoor dat het moeilijk is om een geschikte woonplek te vinden.

"Straatwerkers in onze steden geven aan dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar", schrijven de wethouders. "Daarnaast geven zorgaanbieders aan dat het aantal economisch daklozen dat zich bij hen meldt voor ondersteuning op dit moment al net zo groot is als in het hele vorige jaar."

Hoeveel daklozen er komende winter zijn, is lastig te zeggen. Statistiekbureau CBS komt elk jaar met schattingen, maar hierin worden niet de mensen meegenomen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen.

Kabinet maakt extra geld vrij, steden willen maatwerk

Het kabinet maakte afgelopen zomer bekend dat ze per jaar 65 miljoen euro extra willen vrijmaken voor de aanpak van dakloosheid. Daarmee moet er meer nadruk komen op het zorgen voor woonruimte dan voor tijdelijke opvang.

Het is nog niet duidelijk hoe dat geld precies wordt verdeeld. Amsterdam en Utrecht benadrukken dat met dat geld ruimte gehouden moet worden voor maatwerk. Zo willen de steden meer inzetten op preventie en het bieden van snelle en passende begeleiding voor daklozen die op de wachtlijst voor begeleid wonen staan.

De steden willen dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak van kwetsbare EU-burgers. In september werd een plan gepresenteerd om die mensen te helpen. Maar de 7 miljoen euro die daarvoor nodig is, moet volgens de wethouders niet van die 65 miljoen euro worden afgehaald.