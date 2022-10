Een 31-jarige man uit Almelo is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging wegens de moord op een 54-jarige plaatsgenoot een jaar geleden. Richard L. stak het slachtoffer 25 keer met een stiletto.

L. heeft bekend dat hij het slachtoffer op de late avond van vrijdag 24 september vorig jaar heeft omgebracht in het Schelfhorstpark in Almelo. Het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen door enkele leden van een scoutinggroep die een speurtocht hield in het park.

De mannen hadden elkaar twee dagen eerder ontmoet in het centrum van Almelo. Ze dronken toen samen alcohol en gebruikten drugs, waarna ze naar het huis van L. gingen. L. denkt dat het slachtoffer hem vervolgens gedrogeerd en verkracht heeft. Volgens het Openbaar Ministerie is daar geen enkel bewijs voor.

Twee dagen na de bewuste nacht spraken de twee mannen af in het park omdat L. verhaal wilde halen. Ze kregen een woordenwisseling, waarna L. een stiletto uit zijn jaszak pakte. Hij begon op de man in te steken, met de dood als gevolg.

L. had dag eerder al plannen om de man te doden

Volgens psychisch deskundigen van het Pieter Baan Centrum lijdt L. aan persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek en had hij psychotische symptomen. De rechtbank oordeelt dat de moord hem in verminderde mate moet worden toegerekend, net als de psycholoog en psychiater concludeerden.

Tegelijkertijd ziet de rechtbank dat L. niet in een opwelling handelde, maar met voorbedachten rade. Uit berichten van L. blijkt dat hij al een dag eerder van plan was om de andere man van het leven te beroven.

In het verleden was L. al meerdere keren wegens geweldsdelicten in aanraking gekomen met justitie. Vanwege de ernst van het delict en het risico op herhaling krijgt hij behalve een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd.