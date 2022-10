Het wordt dit weekend vrij aangenaam herfstweer, zegt Weerplaza. Het is af en toe bewolkt en uit die bewolking kan zaterdag een bui vallen.

Vrijdag verloopt nog vooral met grijze luchten. Het is ongeveer 15 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Maar door het regenachtige weer kan het minder warm aanvoelen, meldt Weerplaza.

De temperaturen lopen dit weekend verder op. Dat komt door een matige zuidwestenwind, die zachte lucht met zich meebrengt. Daardoor wordt het vooral in de nacht en vroege ochtend warm. Het kwik daalt dan namelijk naar 10 tot 12 graden. Overdag wordt het met 16 tot 18 graden ook relatief zacht.

Zaterdag begint nog vrij grijs, maar de zon laat zich in de middag geregeld zien. Er trekken enkele buien over het land. De zuidwestenwind is volgens Weerplaza wel aanwezig, maar met windkracht 5 of 6 aan zee is dat "voor de zeilers en surfers prima".

Het weekend eindigt zondag waarschijnlijk ook droog. De zon zal zich achter de hoge sluierbewolking veel laten zien. "Prima weer om eropuit te trekken, bijvoorbeeld voor een wandeling in het bos en om te genieten van de herfstkleuren".