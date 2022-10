Op Utrecht Centraal zijn donderdag twintig personen aangehouden omdat ze overlast veroorzaakten. Ook hebben tien van hen een verblijfsontzegging opgelegd gekregen, bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Utrecht.

Degenen met een verblijfsontzegging mogen zich 24 uur lang niet rondom het station vertonen. Verder hebben tientallen mensen een bekeuring gekregen.

De aangehouden personen zitten vast vanwege onder meer winkeldiefstal, het zich niet kunnen of willen identificeren en openbare dronkenschap. Volgens de politie wordt er al langer overlast veroorzaakt door een groep asielzoekers uit veilige landen, arbeidsmigranten uit Oost-Europa, jongeren en mensen met een alcohol- of drugsverslaving.

In Utrecht treedt de politie sinds eind september strenger op tegen de overlast op het station. De lokale driehoek (politie, gemeente en Openbaar Ministerie) besloot daartoe na een aantal steekpartijen en zware mishandelingen.

Daarnaast is de gemeente in gesprek met het Rijk over de aanpak van overlastgevers uit veilige landen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om deze groep vrijwillig of gedwongen te laten vertrekken uit Nederland.

Het is niet bekend of de twintig aangehouden personen nog vastzitten.