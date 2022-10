Nu de paddenstoelen weer uit de grond schieten, roept het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) op toch vooral voorzichtig te zijn met het eten ervan. Gemiddeld lopen twintig mensen per jaar een vergiftiging op door het consumeren ervan.

Sinds 2019 zijn zelfs vier mensen overleden na het eten van paddenstoelen, meldt het NVIC. "Het werkelijke aantal vergiftigingen is waarschijnlijk groter, want niet alle gevallen worden bij ons gemeld", zegt Henneke Mulder-Spijkerboer, wetenschappelijk-literatuuronderzoeker van het NVIC, onderdeel van het UMC Utrecht.

Het wordt in Nederland steeds populairder om zelf paddenstoelen te plukken, merkt Staatsbosbeheer. Paddenstoelen plukken is echter verboden. Sommige gemeenten hebben dat verbod ook opgenomen in de plaatselijke regels.

Boswachters van Staatsbosbeheer knijpen over het algemeen een oogje dicht, als mensen niet meer dan een handjevol paddenstoelen meenemen. Grote hoeveelheden wegplukken staan zij niet toe, aldus een woordvoerder.

In Nederland groeit een aantal zeer giftige paddenstoelen. De allergiftigste is de groene knolamaniet. Sommige giftige exemplaren veroorzaken alleen maag- en darmklachten, maar andere leiden tot leverschade, nierproblemen of hallucinaties.

Het grootste risico lopen mensen die een maaltijd van zelfgeplukte paddenstoelen maken, omdat ze op die manier meteen veel binnenkrijgen.

Paddenstoelenwandelingen zijn populaire uitjes

Mulder-Spijkerboer raadt aan geen risico's te nemen en het bij kijken naar paddenstoelen te laten als je niet heel exact weet met wat voor exemplaren je te maken hebt. "Het is een heel specialistisch onderwerp en de praktijk wijst uit dat veel mensen hun kennis overschatten."

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten organiseren in de herfstvakantie tal van paddenstoelenwandelingen. Die behoren tot de populairste uitjes van de natuurbeheerders. "De herfst is sowieso een heel populair seizoen. Veel mensen grijpen een mooie dag aan om nog even lekker naar buiten te gaan", aldus Staatsbosbeheer.