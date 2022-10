De misstanden rondom het Gelderse 'jeugddorp' De Glind gaan "onafhankelijk en diepgravender" onderzocht worden. Dat laat zorgaanbieder Pluryn weten in een reactie op de mishandelingen die Omroep Gelderland aan het licht bracht.

Bij Omroep Gelderland zijn inmiddels tientallen meldingen over fysieke en geestelijke mishandeling bekend. Die vonden plaats in het dorp, waar 120 uit huis geplaatste kinderen kunnen worden opgevangen in gezinshuizen. De meeste oud-bewoners die hierover spraken woonden tussen 1984 en 2000 in De Glind.

"We zijn geschrokken van de aantallen meldingen en de heftigheid van alle verhalen die oud-cliënten en oud-bewoners vertellen", schrijft Pluryn. De organisatie biedt haar excuses aan voor wat zich in de jaren negentig heeft afgespeeld in het 'jeugddorp'. "Wij weten dat nare ervaringen heel veel impact hebben op kinderen, zeker als deze je worden aangedaan door mensen die je juist hadden moeten beschermen."

In 2019 werden al gesprekken gevoerd met drie personen die zich hadden gemeld. De organisatie heeft toen gezocht naar meer klachten, maar kon die niet in het archief vinden.

Dat is nu wel gelukt. Volgens Pluryn zijn aantekeningen uit de jaren negentig gevonden. "Daarin staan signalen over misstanden, die ons aanleiding geven om diepgravender en onafhankelijk onderzoek te doen. Dit had natuurlijk eerder moeten gebeuren."