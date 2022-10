Het KNMI heeft voor vrijdagochtend vroeg code geel uitgegeven voor het westen, midden en noorden van het land. Daar kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het zicht is dan minder dan 200 meter.

Als de mist is opgetrokken, is het bewolkt en valt er regelmatig (mot)regen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden.

De zon laat zich niet of nauwelijks zien, maar het kwik stijgt toch langzaam tot 14 of 15 graden.

In de nacht naar zaterdag wordt het droog en klaart het vanuit het westen op. Landinwaarts kan weer lokaal mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.