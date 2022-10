Slechts drie statushouders in Utrecht hebben afgelopen zomer hun baan opgezegd, nadat ze een woning toegewezen hadden gekregen. Dat zei wethouder Rachel Streefland donderdag in antwoord op vragen van de gemeenteraad. Het Financieele Dagblad (FD) meldde eerder deze week dat "tientallen" statushouders na het vinden van een huis ontslag hebben genomen om een uitkering aan te vragen.

Dinsdag ontkende de gemeente al dat statushouders massaal hun baan hebben opgezegd, omdat ze liever een uitkering willen. De gemeente zei toen dat zes statushouders hun baan bij een fastfoodketen hebben opgezegd "en misschien nog een paar bij een andere horecazaak".

Streefland zei donderdag tijdens de vergadering het "nog iets steviger" te hebben uitgezocht. De wethouder concludeert dat slechts drie statushouders hun baan hebben opgezegd. Het ging bij alle drie om een bijbaan bij een fastfoodketen. Streefland overweegt het FD om een rectificatie te vragen.

Na de publicatie van de krant ontstond veel commotie. Een VVD-raadslid noemde het "een middelvinger naar de belastingbetalende Utrechter". Donderdag nam ze die woorden terug. Het raadslid zei dat ze door het FD op het verkeerde been is gezet, omdat de krant in het artikel suggereert dat de informatie bij de gemeente gecheckt is.

De gemeente Utrecht reserveerde in augustus wekenlang alle sociale huurwoningen die vrijkwamen voor statushouders. Zo wilde de gemeente de achterstand op dit gebied wegwerken. Normaal gesproken gaat 70 procent van de huurwoningen naar reguliere woningzoekenden en 30 procent naar een kwetsbare doelgroep. Hier vallen ook de statushouders onder.

Met het reserveren van de sociale huurwoningen gaf de gemeente naar eigen zeggen gehoor aan een dringende oproep van het kabinet. Doordat statushouders in veel gemeenten niet kunnen doorstromen naar een woning, zijn asielzoekerscentra overvol geraakt.