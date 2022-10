Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken, gebruiken geweld terwijl dat helemaal niet mag. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek in de opvanglocatie in Hoogeveen. Ook de voorzieningen in de zogenoemde handhaving en toezichtlocatie (htl) zijn niet goed.

De inspectie ging deze zomer naar de htl nadat ze signalen over de omstandigheden in Hoogeveen had opgevangen. Op die locatie zitten asielzoekers die overlast veroorzaken. In de htl krijgen ze te maken met strengere regels en moeten ze bijvoorbeeld een dagprogramma volgen. De inspecteurs gingen onaangekondigd op bezoek en keken naar camerabeelden.

Daar zagen ze dat er soms dwang en geweld wordt gebruikt, terwijl daar geen reden toe was. "De inspectie heeft talrijke voorbeelden gehoord van incidenten waarbij asielzoekers een klap of schop kregen. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep", zegt de inspectie. Ook zag ze dat de medewerkers asielzoekers uitlachten of uitscholden. Meerdere medewerkers staan op non-actief vanwege integriteitsonderzoek.

Op de locatie werken ook boa's, die meer bevoegdheden hebben en in de praktijk ook geweld en handboeien gebruiken. In hoeverre hun werkwijze wel aan de regels voldoet, gaat de inspectie nog uitzoeken.

Volgens de inspectie is het dagprogramma van de asielzoekers en de begeleiding ook niet goed genoeg. Zo weten de asielzoekers niet wat ze moeten doen om weer terug te mogen naar een normaal asielzoekerscentra. Ook moeten ze beter toegang krijgen tot advocaten en medische zorg.

Veel van de bewoners kampen met verslavingen, psychische problemen of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. De medewerkers zijn daar "niet voor opgeleid en beschikken bovendien niet over passende maatregelen om consequenties te verbinden aan afwijkend gedrag". De inspectie erkent dat het werk op de locatie "zeker niet gemakkelijk" is, dus dat het voor het personeel ook lastig is.

De inspectie heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid laten weten wat ze heeft gezien, "zodat er zo snel mogelijk kan worden gewerkt aan een oplossing".