Bij Omroep Gelderland zijn tientallen nieuwe meldingen over fysieke en geestelijke mishandelingen bij 'jeugddorp' De Glind binnengekomen. Vorige week bracht de omroep al dertig vermeende gevallen naar buiten.

De nieuwe meldingen kwamen binnen na de eerste uitzending van het programma In het Vizier van de Jager, dat over de mishandelingen in het dorp gaat.

De omroep heeft inmiddels met zo'n zestig oud-pleegkinderen gesproken. Twaalf van hen zeggen seksueel te zijn misbruikt. Drie van hen blijken in hetzelfde huis te hebben gewoond.

Zeker 38 voormalige pleegkinderen zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld in een gezins- of groepshuis. Ze werden door een gezinsouder "in elkaar geslagen", "aan de haren de trap af gesleept", of "tegen de muur gedrukt en in de buik gestompt", meldt Omroep Gelderland. Anderen zijn bijvoorbeeld gekleineerd of vernederd.

De meeste signalen gaan over de jaren negentig, maar er zitten ook meldingen van na 2000 bij. Die worden door de omroep onderzocht.

Zorgaanbieder weet niet wat er zich heeft afgespeeld

De Glind is een dorp in Gelderland waar 120 uit huis geplaatste kinderen kunnen worden opgevangen in gezinshuizen. Pluryn, de zorgaanbieder in De Glind, zei eerder in een reactie dat het niet weet wat er zich in de jaren negentig heeft afgespeeld.

De zorgaanbieder betreurt de situatie en vindt het "heel erg" dat de kinderen zich niet gehoord hebben gevoeld. Pluryn heeft een speciaal meldpunt ingesteld waar de (oud-)bewoners hun verhaal kunnen doen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat aan Omroep Gelderland weten dat ze de journalistieke verhalen gebruikt als "informatiebron".