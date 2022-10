De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft sinds woensdagavond meer dan 150 klachten ontvangen over een ongeveer 90 meter hoge vlam op de Vondelingenweg in Pernis, bij Rotterdam.

De vlam is het gevolg van een procesverstoring bij Shell. Het bedrijf verwacht dat de vlam nog wel even zal branden, maar kon nog niet zeggen hoelang.

Shell weet intussen wat de oorzaak is, maar wil daar niet verder op ingaan. Een woordvoerder laat weten dat het zogeheten fakkelen een veiligheidsmaatregel is, om druk weg te nemen in bepaalde processen en zo andere problemen te voorkomen.

Volgens de DCMR veroorzaakt de vlam ook geluid- en geuroverlast. Shell probeert de overlast "tot een minimum te beperken", zegt de woordvoerder. De vlam was 's nachts en donderdagochtend te zien op beelden van een webcam in Vlaardingen.

Niet de hoogte van de vlam, "maar het feit dat deze zo lang brandt" is ongebruikelijk, zegt een DCMR-woordvoerder. Dat komt volgens de zegsman "nu nog zelden" voor. De DCMR laat verder weten dat de milieu-impact gering is.