Polen heeft een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries overgeleverd aan Nederland. De dertigjarige verdachte is woensdagavond aangekomen in ons land. Hij is niet aanwezig bij de zitting van donderdag.

De man heeft volgens het Openbaar Ministerie geholpen met de voorbereidingen op de aanslag. Hij woonde ten tijde van de moord op de misdaadverslaggever in Rotterdam. Vrijdag moet hij voor de rechter-commissaris verschijnen.

In de rechtbank in Amsterdam vindt donderdag een zitting in de zaak plaats. Het gaat om een voorbereidende zitting tegen drie verdachten: de 27-jarige Pool Krystian M. en twee Nederlanders van 26 en 27 jaar oud. M. wordt ervan verdacht de schutter en de chauffeur in de zaak te hebben aangestuurd.

De schutter en de chauffeur werden al kort na de aanslag opgepakt. In juni werd een levenslange celstraf geëist het tweetal, Delano G. (22) en Kamil E. (36). Naar aanleiding van nieuwe verklaringen werd het onderzoek opnieuw geopend. Deze verklaringen gingen over onder meer de vermeende rol van M.

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij.