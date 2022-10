De ouders en vriendin van Carlo Heuvelman hebben donderdag in de rechtszaal hun verdriet en liefde geuit na het verlies van hun dierbare vorig jaar juli. Het was voor het eerst dat de nabestaanden van Carlo in het openbaar spraken.

Alle drie omschreven het verschrikkelijke moment dat ze te horen kregen dat Carlo er slecht aan toe was. Hun abrupte reis naar Mallorca en het moment dat ze hun geliefde en zoon aantroffen in een ziekenhuisbed in Spanje.

Carlo overleed op 18 juli 2021 aan de gevolgen van hersenletsel. Uit sectie bleek dat dit letsel ontstond na trappen tegen zijn hoofd in de nacht van 13 op 14 juli. Voor zijn dood staan Sanil B., Mees T. en Hein B. terecht.

Lisa, de vriendin van Carlo, noemde hem de liefde van haar leven. "Een maatje", "een steunpilaar", die ze voor altijd zal moeten missen. Ze hoop dat er leven is na de dood, zodat ze Carlo weer ziet als zij er een heel leven op heeft zitten. "Dan heb ik geleefd voor twee en alles uit het leven gehaald, zoals Carlo zou willen", aldus Lisa.

Moeder wist voor overlijden dat ze zoon kwijt was

Moeder noemt het verlies van haar zoon overweldigend. Niet alleen haar zoon Carlo is weggenomen, maar ook haar levensvreugde. Toen ze op 18 juli naast Carlo in het ziekenhuis zat, wist ze al dat ze hem kwijt was. "Nog voor ik de dokter had gesproken, zag ik het al aan Carlo."

Willem, de vader van Carlo, verzocht met klem de jongens die betrokken zijn in deze zaak, "maar nadrukkelijk ook hun ouders, om het zwijgen te doorbreken." Hij zei dat vroeg of laat een fatsoenlijk mens in gewetensnood komt. "Wees dat voor en spreek je uit."

Alle drie de hoofdverdachten uit Hilversum ontkennen Carlo gezien te hebben, laat staan verantwoordelijk te zijn voor zijn overlijden. Ook de overige zes verdachten die terechtstaan voor verschillende geweldplegingen, zeggen van niks te weten.

Gevraagd naar een reactie zei Sanil B. niet de antwoorden te hebben die de ouders zochten. Hij wenste de ouders veel sterkte en ook Mees T. sloot zich daarbij aan. Hein B. zei het verhaal "superheftig" te vinden en sprak eveneens zijn medeleven uit.

Ook de vrienden van Carlo, die met hem op vakantie waren in Mallorca, lieten via hun advocaat weten dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Na de slachtofferverklaringen en de vorderingen tot schadevergoeding is het maandag tijd voor de strafeisen in deze zaak.

Wil je meer weten wat er vorig jaar is gebeurd op Mallorca? Beluister ook onze truecrimepodcast Het geheim van Mallorca. De derde aflevering van de podcast is dinsdag verschenen.