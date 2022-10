Israel van Dorsten, de man die precies drie jaar geleden ontsnapte uit een boerderij in Ruinerwold, vroeg een maandlang meerdere keren om hulp. Stichting Veilig Thuis wees hem door naar welzijnswerkorgansatie De Wolden, die hem vroeg "fysiek langs te komen", wat onmogelijk was voor hem. Dat schrijft Van Dorsten in zijn boek Wij waren, Ik ben. Weg uit Ruinerwold, dat vandaag verschijnt.

Israel van Dorsten en zijn broers en zussen leefden jarenlang onder het strenge bewind van hun vader, Gerrit Jan van Dorsten. Het gezin leefde in totale afzondering op een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold.

In 2019 besloot Israel dat hij dit leven niet meer aankon en zocht hij contact met de politie, Veilig Thuis en het welzijnswerk in Ruinerwold, schrijft hij in zijn boek. Na een anonieme melding bij de politie waarop geen reactie kwam, stuurde hij enkele weken later nog een melding - dit keer niet anoniem. Hij werd verzocht het algemene nummer te bellen om verdere vragen te beantwoorden.

Op de boerderij was bellen en het versturen van een bericht niet makkelijk, doordat zijn vader elke stap die Israel zette controleerde. Ook Veilig Thuis, dat speciale hulp biedt bij familieproblemen, kon hem een paar dagen later niet helpen. De organisatie verwees hem door naar De Wolden.

'Maak alsjeblieft een fysieke afspraak'

Op een lange e-mail aan Veilig Thuis waarin Israel zijn situatie uitlegde, antwoordde de organisatie dat ze overdag graag een fysieke afspraak wilde maken voor een eerste gesprek. Maar een fysieke afspraak was op dat moment juist onmogelijk. Van Dorsten schrijft dat hij zich genegeerd en ongehoord voelde.

Uit wanhoop zocht hij op 13 oktober 2019 hulp bij een café in Ruinerwold. Hij was daar al eerder geweest zonder dat zijn familie dat wist. Hij vroeg de kroegbaas de politie te bellen, maar die bracht hem terug naar de boerderij. Een paar dagen later viel de politie de boerderij binnen.

Volgens justitie hield Gerrit Jan van Dorsten zes van zijn negen kinderen jarenlang tegen hun wil vast op de boerderij. De man stond ook terecht voor seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Van een rechterlijk oordeel kwam het nooit, omdat de 69-jarige man als gevolg van een hersenbloeding niet in staat was zijn proces te volgen.