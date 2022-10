Docentenopleidingen zijn in het afgelopen jaar een stuk populairder geworden, blijkt donderdag uit een analyse voor de nieuwe Keuzegids hbo.

Vooral docentenopleidingen voor maatschappelijke vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie, zijn populairder geworden.

"Bijzonder is dat deze richting in 2020 juist nog kampte met een krimp van maar liefst 33 procent ten opzichte van 2019, en nu met een groei van maar liefst 98 procent tot de voorste linie van de lerarenopleidingen behoort", staat in de Keuzegids hbo.

Ook hebben heel wat meer studenten zich aangemeld voor de docentenopleidingen voor exacte vakken (78 procent) en talen (50 procent). De opleiding tot sportdocent telde in 2020 nog 2.606 aanmeldingen, in 2021 is dat aantal toegenomen tot 3.019.

Een mogelijke oorzaak van de groei is volgens de Keuzegids hbo het pakket aan maatregelen van de overheid tegen het lerarentekort. Zo mogen studenten van deze opleidingen in zowel het eerste als het tweede jaar voor de helft van het collegegeld studeren.

Ook is in de afgelopen zomer een akkoord bereikt over loonsverhoging voor docenten in zowel het primair als voortgezet onderwijs.