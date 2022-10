De donderdag begint bewolkt en regenachtig. Tijdens de middag trekt de regen naar het oosten weg en klaart het op.

De wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten en trekt aan. Het wordt 13 graden in Groningen tot 16 in Zeeland.

Ook vrijdag wordt het vooral bewolkt en kan er in de ochtend wat regen vallen. In het weekend zien we wisselvallig herfstweer. Zaterdag en zondag gaat het regenen. Verder staat er vooral in de kustgebieden veel wind. Het wordt maximaal 15 tot 16 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.