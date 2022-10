Een 22-jarige man uit Marokko is woensdag door de politierechter in Assen vrijgesproken van het spuiten van een vloeistof door het hek van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vijf personen kregen op 5 september een bijtende stof in hun gezicht.

Onder de slachtoffers waren ook een beveiliger en twee medewerkers van het centrum. Ze kregen last van branderige ogen, benauwdheid of misselijkheid. Het ambulancepersoneel behandelde hen ter plaatse. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Op basis van camerabeelden werd de man direct na het incident opgepakt vanwege poging tot zware mishandeling. Hij kwam ruim een week na zijn aanhouding weer vrij. De rechter vond de beelden toen te onduidelijk om hem langer vast te houden.

Nu kan volgens de officier van justitie ook niet worden vastgesteld dat er kans op zwaar lichamelijk letsel was. Dat komt doordat onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet kon aantonen met welke stof er is gespoten.

De officier van justitie eiste wel een celstraf van drie maanden vanwege mishandeling. Maar ook na het uitvergroten van de camerabeelden was de rechter er niet volledig van overtuigd dat de 22-jarige man überhaupt degene was die de vloeistof spoot.

De Marokkaan is overgedragen aan Duitsland, waar al een asielprocedure loopt.