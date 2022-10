De bestuursvoorzitter van het Brabantse ziekenhuis Amphia stapt op. Olof Suttorp heeft zich grensoverschrijdend gedragen naar een medewerker. Het ziekenhuis bevestigt zijn vertrek na berichtgeving van de regionale krant BN DeStem.

"Recent heb ik affectieve gevoelens geuit naar een medewerker die onbeantwoord zijn", zegt Suttorp in een verklaring op de site van het ziekenhuis. "Van dat gedrag heb ik spijt."

Hoe hij die gevoelens precies heeft geuit, meldt het ziekenhuis niet. De taken van Suttorp worden voorlopig waargenomen door vicevoorzitter Christianne Lennards en bestuurslid Ivo Vergouwen. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Amphia heeft ziekenhuizen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Suttorp leidde de organisatie sinds 2008. Daarvoor werkte hij in het toenmalige Spaarne Ziekenhuis in Noord-Holland. Ook werkte hij in het Leids Universitair Medisch Centrum.