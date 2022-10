De zesjarige jongen die vorige week zwaargewond raakte bij een aanrijding in Den Haag, is buiten levensgevaar. Hij is ontwaakt uit zijn coma en beweegt zelfstandig. De negentienjarige automobilist die hem schepte, wordt vervolgd voor het incident.

De aanrijding vond vorige week dinsdag plaats op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan. De jongen werd rond 20.30 uur aangereden, toen hij de weg overstak bij een oversteekplaats voor voetgangers. Dat gebeurde voor de ogen van zijn familie.

Door de klap vloog het kind door de lucht en kwam hij enkele meters verderop op de grond terecht. De jongen raakte zwaargewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag hij ruim een week in coma op de intensive care. Een familielid liet aan Omroep West weten dat het slachtoffer zijn nek had gebroken.

De bestuurder van de auto reed door rood en reed na de aanrijding door. De politie verspreidde daarom een beschrijving van het voertuig en riep de bestuurder op zich te melden. Dat deed de man afgelopen vrijdag. Op diezelfde dag werd zijn auto door de politie gevonden. Bij de politie verklaarde de bestuurder dat hij in paniek doorreed, nadat hij de jongen had aangereden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de man te vervolgen voor het veroorzaken van het ongeluk. Hij mag het proces thuis afwachten. Het OM ziet geen reden om hem in voorarrest te houden.