De rechtbank in Rotterdam heeft vrachtwagenchauffeur Willem M. woensdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd vanwege het doodrijden van motoragent Arno de Korte. Ook kreeg hij een rijverbod van tien jaar.

De 47-jarige M. (roepnaam Edwin) uit het Zuid-Hollandse Melissant reed De Korte op 7 juli 2021 aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. De chauffeur had kort daarvoor een stopteken van de agent genegeerd. Na de aanrijding werd het slachtoffer honderden meters meegesleurd. M. reed daarna door.

Volgens de rechter was er sprake van opzet en reed M. de agent bewust dood. De trucker gaf voor de botsing zelfs extra gas. Volgens de rechtbank is moord niet bewezen, maar doodslag wel. De Korte liet op brute wijze het leven, zei de rechter. "De doodslag heeft diepe sporen nagelaten in het leven van de familie."

De uitspraak van de rechter is grotendeels gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het geëiste beroepsverbod wees de rechtbank af. De advocaat van M. had gevraagd om vrijspraak van zijn cliënt. In zijn ogen was de aanrijding een ongeluk.

Tientallen collega's van De Korte woonden de uitspraak in de rechtbank in Rotterdam bij. Zij droegen onder meer een geel hesje met daarop de foto van De Korte en de tekst "Ride4Arno". M. zelf was niet in de rechtszaal aanwezig.

M. was in het verleden ook betrokken bij twee andere ernstige ongevallen. Zo reed hij in 2015 een man aan die zijn arm kwijtraakte. Ook dat slachtoffer was een motoragent. Bij het ongeval in 2020 kwam een 79-jarige vrouw om het leven, maar dat incident leidde niet tot een strafzaak.