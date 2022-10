Koeien die in de wei staan, zorgen voor een lagere stikstofuitstoot. Koeien die in de stal staan, poepen en plassen namelijk op dezelfde plek wat zorgt voor meer ammoniak. Boeren die hun koeien vaker laten grazen in de wei, kunnen zo een deel van staluitstoot wegstrepen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

Koeien die in de stal staan plassen en poepen op dezelfde plek. Als urine en ontlasting van koeien mengen, ontstaat ammoniak. Dat is de bron van stikstof die het meest schadelijk is voor de natuur. Een oplossing daarvoor is de koeien buiten laten lopen, ook wel 'weiden' genoemd.

Weiden is dus milieuvriendelijker en zorgt uiteindelijk voor een lagere stikstofuitstoot. Er staan immers minder koeien in de stal, waar de uitstoot hoger is. Boeren mogen deze toename van stikstofuitstoot in de wei daarom wegstrepen tegen de afname van uitstoot in de stal.

Dat wegstrepen wordt ook wel 'intern salderen' genoemd en heeft geen negatieve impact op de natuur stelt de Raad. Twee natuurorganisaties stelden dat intern salderen in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels, maar daar gaat de Raad dus niet in mee.

Boer moet wel aantonen dat er geen gevolgen zijn voor de natuur

Boeren hebben een gezamenlijke natuurvergunning nodig voor koeien die in de stal én in de wei staan. Een boer krijgt zo'n vergunning alleen als deze stikstofuitstoot van de koeien geen negatieve gevolgen heeft voor beschermde natuur.

In de uitspraak legt de Raad aan de provincies uit hoe zij de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunnen beoordelen. Dat was eerder onduidelijk, omdat daar geen rekenmethode voor bestaat.

Om te bepalen of de boeren daadwerkelijk mogen wegstrepen, moeten de provincies rekening houden met het bestemmingsplan van de gronden en de mestregelgeving. Het wegstrepen mag dus geen gevolgen hebben voor de beschermde natuur en dat moet ook worden aangetoond.

Voor de melkveehouder in Baambrugge, over wie deze uitspraak gaat, kan op dit moment nog niet worden vastgesteld of wegstrepen mogelijk is. Daarvoor moet hij eerst nog nieuwe gegevens over zijn gronden bij de provincie Utrecht indienen.