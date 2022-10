De dag begint fris met in het binnenland temperaturen van rond het vriespunt. Er kunnen in de ochtend ook mistbanken ontstaan. Daarna wordt het een mooie dag met zonnige perioden.

In de loop van de middag neemt vanuit het westen wel de bewolking toe, al blijft het overal droog. Vanmiddag wordt het zo'n 15 tot 17 graden en waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden.



In de avond wordt de bewolking nog wat dikker. In de kustgebieden valt daarbij mogelijk een enkele bui.

