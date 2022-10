De NS heeft onvoldoende zicht op gevaarlijke situaties op het spoor, en onderschat het aantal treinen dat vanwege problemen met het materieel uitvalt. Dat schrijft NRC dat een vertrouwelijk brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de NS-top in handen heeft.

De Inspectie roept de Nederlandse Spoorwegen op het systeem waarmee het defecte treinonderdelen en reparaties registreert "urgent" te verbeteren. Het interne veiligheidssysteem van de NS zou meerdere tekortkomingen hebben. Zo worden incidenten met treindeuren die spontaan open of dicht gaan en remmen die vastzitten niet altijd geregistreerd.

Dat zorgt volgens de Inspectie voor overmatige slijtage. En dat kan weer leiden tot gevaarlijke situaties en problemen op het spoor. De Inspectie noemt als voorbeeld het ontsporen van een trein bij Den Haag in 2020. Daarbij schoot een trein die de NS als stoptrein had gebruikt, maar die als intercity stond geregistreerd, door de remmen heen. Die waren door het vele stoppen versleten.

Ook houdt de NS niet goed genoeg bij in welke treinstellen nieuwe of herstelde onderdelen zitten. Dat zorgt ervoor dat bij een terugroepactie van één specifiek onderdeel een groot aantal treinen terug naar de werkplaats moet om te kijken of het onderdeel daar in zit.

De informatie komt naar boven door een klokkenluider bij het NS Componenten Bedrijf in Tilburg, een dochterbedrijf van de NS. De klokkenluider meldde in 2019 bij de integriteitsafdeling dat de NS al jarenlang geld verspilt en de veiligheid op het spoor op het spel zet door slecht onderhoud te plegen aan treinstellen, met onnodige treinuitval en vertragingen tot gevolg.