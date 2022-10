Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de celstraf die hoofdverdachte Ali G. opgelegd is vanwege zijn rol in de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. G. werd eind september tot bijna twintig jaar cel veroordeeld, terwijl het OM een straf van bijna 27 jaar had geëist.

Ook zegt het OM in beroep te gaan tegen de vrijspraak van twee andere verdachten, twee twintigjarige mannen uit Amsterdam.

Justitie tekent ook beroep aan tegen twee andere vonnissen in de zaak: de negen jaar cel die een 22-jarige man uit Amsterdam kreeg en de twee jaar cel voor een 24-jarige man uit Almere.

In de zaak rond de afpersing waren in totaal acht verdachten. De 37-jarige G. uit Naarden kreeg op 27 september negentien jaar cel en tien maanden gevangenisstraf. Die straf was fors milder dan de straf die door het OM was geëist.

G. voerde 'ongekende terreurcampagne' na grote drugsvondst

Bij De Groot in Hedel werd drie jaar geleden 400 kilo cocaïne gevonden tussen een partij bananen. Het bedrijf deed aangifte bij de politie, die de cocaïne in beslag nam. Daarop is G. de fruitimporteur gaan afpersen omdat de drugs van hem zouden zijn.

Ook zette hij onder meer diverse mannen aan tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf.

Zo is er geschoten op woningen in de Bommelerwaard en is een huis in Tiel in brand gestoken. De rechtbank sprak eerder van een "ongekende terreurcampagne".