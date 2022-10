Een onderzoek door het kabinet naar een mogelijke oplossing tegen stagediscriminatie heeft vier maanden vertraging opgelopen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vergeten uit te zoeken hoeveel onderwijsinstellingen studenten koppelen aan een stageplek zonder dat ze moeten solliciteren. Het ministerie ontdekte de fout pas na vragen van NU.nl over de voortgang.

Een woordvoerder spreekt van een menselijke fout. Het ministerie onder leiding van minister Robbert Dijkgraaf zegt na de vragen van NU.nl meteen alsnog opdracht te hebben gegeven voor het onderzoek.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh is teleurgesteld over de gang van zaken. De regeringscommissaris hamert er juist op dat ministeries discriminatie en racisme serieus moeten aanpakken.

"Dit specifieke punt, dat voor ons van groot belang is ter versterking van de aanpak van discriminatie in het onderwijs, loopt nu dus vier maanden vertraging op", reageert hij. "Dat vind ik echt zorgelijk. Daar had de minister scherper op kunnen zijn."

Woensdag bracht het ministerie een agenda tegen discriminatie en racisme uit. Daarin staat niets over het direct plaatsen van stagiairs zonder sollicitatiegesprek.

Onderwijsminister zei in juni dat het onderzoek was aangevraagd

Baldewsingh constateerde in april in gesprek met NU.nl dat studenten eerder gediscrimineerd worden als ze moeten solliciteren voor een stage. Daarom stelde de regeringscommissaris voor om onderwijsinstellingen studenten te laten plaatsen op stageplekken. Dijkgraaf kreeg Kamervragen over Baldewsinghs voorstel.

De onderwijsminister antwoordde in juni aan de Tweede Kamer dat hij het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie opdracht had gegeven voor een onderzoek naar het aantal onderwijsinstellingen dat studenten zonder sollicitatiegesprek koppelt aan een stageplek. Dat blijkt dus niet te kloppen.

Studenten én bedrijven zijn positief over nieuwe aanpak

Ook het ROC Nijmegen betreurt de vertraging. De mbo-onderwijsinstelling werkt sinds april met het direct plaatsen van studenten op een stageplek. Het ROC hoopte toen al dat hun initiatief landelijk vervolg zou krijgen bij andere mbo-instellingen.

ROC Nijmegen koppelde vanaf april als proef studenten direct aan stagebedrijven zonder sollicitatiegesprek. De plaatsing gebeurde op basis van hun leerdoel, het soort bedrijf en het type werkzaamheden. De resultaten bleken zo positief dat de mbo-onderwijsinstelling heeft besloten om door te gaan met het direct plaatsen en deze aanpak zelfs uit te breiden.

"Wat we hebben teruggehoord is dat veel studenten deze manier van bemiddeling fijn vonden", licht een woordvoerder toe. "Bedrijven vonden het ook een aanwinst dat er stagiaires kwamen werken die ze anders wellicht zelf niet hadden uitgekozen."

Kabinet beloofde al in 2020 proef met plaatsing studenten

Toenmalig onderwijsminister van Ingrid van Engelshoven beloofde de Kamer in juni 2020 aan de slag te gaan met het als proef plaatsen van studenten op stageplekken. Het doel was ook toen al om discriminatie tegen te gaan.

Dijkgraaf zegt dat Van Engelshovens belofte is opgenomen in een ander onderzoek. Dat gaat over de kwetsbare positie van jongeren met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen richting de toekomst loopt nog tot medio 2023. Dijkgraaf verwacht de Tweede Kamer in het voorjaar van 2024 te informeren over de resultaten.