Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging tegen Thomas R. voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Mieke Oort in Leeuwarden. Volgens de officier van justitie had R. de daad, die ook wel bekend is komen te staan als de 'Tindermoord', gepland.

De 27-jarige R. en 21-jarige Oort leerden elkaar in het najaar van 2021 kennen via de datingsite Tinder. Ze spraken regelmatig af, maar na een aantal weken werd het contact minder goed. Oort kreeg een relatie met een andere man.

R. zag Oort op de vroege ochtend van zondag 6 maart dansen met haar vriend op een huisfeest in haar huis. Hij ging vervolgens naar zijn woonplaats Leek en haalde daar een mes, hamer en twee molotovcocktails.

Nadat R. een benzinebom tegen de studentenwoning van Oort gooide, ging hij naar binnen en stak haar meerdere keren. Oorts vriend werd ook geraakt en raakte zwaargewond. Volgens het OM is R. daarom ook schuldig aan een poging tot moord.

De officier zei dat R. meerdere keren de gelegenheid had om zich te bedenken, onder meer tijdens de autoritten. Ook stond hij een aantal minuten met de benzinebommen voor de woning. Op 4 maart had R. de benzine gekocht en op internet gezocht naar het maken van molotovcocktails.

R. was geobsedeerd door Oort

R. heeft de handelingen bekend. Hij was naar eigen zeggen geobsedeerd door Oort en alles zou "automatisch" zijn gegaan. Volgens psychisch deskundigen kampt R. met een autismespectrum- en persoonlijkheidsstoornis. De officier concludeert dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

Nadat hij Oort leerde kennen heeft R. enkele zelfmoordpogingen ondernomen. Dat deed hij omdat de vrouw aangaf geen relatie met hem te willen.

R. begon Oort vervolgens in de gaten te houden, onder meer met een gps-tracker op haar fiets. Volgens de officier had R. gezien zijn geestelijke problematiek duidelijkheid nodig, maar was er met Oort sprake van aantrekken en afstoten. "Deze twee componenten hebben elkaar enorm versterkt." De kans op herhaling is bij relaties zeker aanwezig, zeggen deskundigen.

Volgens de advocaat van de ouders en zus van Oort is de eis "het minimale waar zij op gehoopt hadden."

De rechtbank doet 11 november uitspraak.